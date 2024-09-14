Обзорную экскурсию для ребенка-инвалида из Курска организовали в Дмитрове

Анжелика Палагина, недавно переехавшая из Курска в Дмитров, получила возможность лучше познакомиться с новым городом благодаря экскурсии. Ее организовал для девочки глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

От его имени Анжелику приветствовала заместитель главы округа Ирина Костышина, которая вручила девочке букет и памятные сувениры, пожелав ей успехов в учебе и любви к новому городу.

Экскурсия началась с осмотра бронзового памятника князю Юрию Долгорукому, основателю Дмитрова. Затем Анжелика посетила Дмитровский кремль и собор Успения Пресвятой Богородицы, один из главных исторических объектов города. В музее юной посетительнице показали костюмы и предметы быта дворянских и купеческих усадеб.

Девочка, которая сейчас учится во втором классе, живет в семейном центре «Дмитровский», где ей предоставляют необходимый медицинский уход и реабилитацию.

Анжелика отметила, что нашла друзей в семейном центре и ей нравится математика. Архитектура и ухоженность Дмитрова произвели на нее большое впечатление, и, возможно, эта экскурсия станет началом ее увлечения историей округа.

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