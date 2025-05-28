Обжалование решения по лицензии на алкоголь появилось на «Госуслугах» в Подмосковье

Предприниматели Подмосковья получили возможность обжаловать решение по лицензии на алкоголь через «Госуслуги». Новая опция доступна тем, кто ранее уже подавал заявку на оформление документа.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, услуга доступна в разделе «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения». Чтобы получить ее, необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать цель обращения «Процедура досудебного обжалования в рамках исполнения государственной услуги „Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Московской области“» и заполнить онлайн-форму.

«В услуге по выдаче лицензий на розничную продажу алкоголя появилась новая процедура. В рамках досудебного обжалования теперь можно в электронном виде подать жалобу на решение органа власти. Для этого нужно только заполнить онлайн-заявление и дождаться ответа в личном кабинете на региональном портале», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

С января этого года услугой по оформлению лицензий на алкоголь воспользовались более 1,3 тысячи раз.