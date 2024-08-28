Обвиняемого в мошенническом хищении денег задержали в Раменском округе

Пенсионерка из Раменского округа отдала 1,3 миллиона рублей мошенникам, представившимся сотрудниками государственных органов. Правоохранители задержали молодого человека 19 лет, который подозревается в соучастии в этом преступлении.

По предварительным данным следствия, соучастники использовали специальное оборудование, позволяющее скрыть реальный номер и местонахождение абонента. Они звонили пожилым людям и представлялись работниками государственных органов. Запугивали пенсионеров информацией о якобы совершенных ими правонарушениях и под этом видом вымогали деньги.

Одной из жертв стала жительница Раменского округа 62 лет, которая лишилась 1,3 миллиона рублей. Доверчивая женщина перевела часть своих скопленных денег на указанные счета мошенников, а еще часть передала наличными 19-летнему курьеру. Его задержали сотрудники правоохранительных органов.

На допросе парень пояснил, что предложение заработать ему поступило в одном из мессенджеров. Ему поручили забирать деньги по указанными адресам.

Возбуждено уголовное дело. С учетом позиции Раменской городской прокуратуры суд заключил обвиняемого под стражу. Проводятся следственные действия.

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