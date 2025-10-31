Обустройство спуска к роднику завершили в Красноармейске

Инициативные группы жителей неоднократно просили привести в порядок дорогу к источнику около Александро-Невского храма. Теперь подход к роднику стал удобным и безопасным.

Ранее добираться до источника приходилось по крутому склону, который после дождя становится скользким и опасным. Жители сами сделали ступени, но все равно желающим набрать воды приходилось непросто.

Проект благоустройства родника был одобрен на выездном приеме администрации с участием главы округа Пушкинский Максима Красноцветова. Группа компаний «Пластик он лайн» подготовила необходимые материалы, а предприятие «Городское хозяйство» установило лестницу.

«Рад, что у нас получается делать родной Красноармейск лучше», — отметил генеральный директор «Пластик он лайн», депутат окружного совета Дмитрий Кульков.

На территории у родника провели масштабный субботник, во время которого собрали и вывезли несколько десятков мешков с мусором. Теперь жители приходят, набирают воду и благодарят за обустроенный безопасный подход к источнику.