Обустройство сквера возле МФЦ завершили в Лыткарине

В городском округе завершились работы по созданию нового сквера, расположенного у здания Многофункционального центра. На обновленной территории обустроены пешеходные дорожки.

Установлены скамейки и урны. Особое внимание уделено безопасности посетителей. В сквере смонтировано энергоэффективное LED-освещение, которое обеспечивает хорошую видимость в темное время суток, и установлены камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Реализация проекта стала возможной благодаря участию в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

«Прохожу мимо нового сквера каждый день. Радует глаз. Жители давно ждали комфортное место для тихих прогулок и эта территория очень хорошо подходит для этого», — сообщила местная жительница Марина Ломова.

По словам представителя подрядчика, открытие нового сквера — значимый шаг в улучшении городской среды Лыткарина. Это место станет центром притяжения для жителей округа, где они смогут проводить время на свежем воздухе.