Обустройство сквера на проспекте Боголюбова начали в Дубне

Новое благоустроенное общественное пространство появится на месте пустыря во дворе домов 43 и 45 на главной улице Дубны. Работы планируют завершить через два месяца.

Жители уже давно обращались в администрацию городского округа с просьбой благоустроить этот пустырь. Сквер участвовал в голосовании по комфортной городской среде и выиграл.

«Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева мы попали в государственную программу и уже в этом году благоустроим территорию. В понедельник заключили контракт с подрядчиком, и в понедельник же работы стартовали. Контроль будет ежедневный», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Руководитель муниципалитета еще весной провел встречу с жителями и проектировщиками, чтобы решить, какие элементы нужно установить в будущем сквере.

Сейчас строители проводят вертикальное планирование и выравнивают территорию. После этого приступят к установке бордюров и укладке плитки. По проекту в сквере появятся сеть дорожек, беседки, спортивная зона, скамейки, урны, освещение, — все для того, чтобы жителям было комфортно проводить здесь время.