Обустройство перекрестка на улице Текстильщиков в Домодедове завершат летом

В Домодедове продолжается масштабный капитальный ремонт крупного моста через реку Рожайку, а также обустройство перекрестка с круговым движением на пересечении Племхозского проезда и улицы Текстильщиков. Глава городского округа Евгения Хрусталева сообщила, что проект прошел положительную экспертизу и его реализация значительно улучшит транспортную обстановку.

На прошлой неделе подрядчики демонтировали 16 подферменных площадок и установили новые, отремонтировали четыре балки с укреплением конуса, выполнили планировку и монтаж опалубки под блоки упора, бетонирование и армирование конструкций, а также провели пескоструйную обработку подпорных стенок.

Заместитель начальника управления дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Домодедово Алексей Люхин сообщил, что в начале июня на центральном пролете моста были заменены железобетонные ригели.

Капитальный ремонт идет по графику: с 10 по 17 июля планируется укрепить конусы под балками первой и второй опорных частей, выполнить бетонирование межбалочных швов второго пролетного строения, армировать тротуарную часть моста и начать работы по армированию балочных швов первого и третьего пролетных строений. Завершить ремонт моста планируют до конца года.

Одновременно ведутся работы по созданию кольцевого движения на указанном перекрестке. Сейчас подрядчик занимается устройством ливневой канализации и укладкой бордюрного камня, затем будет сформировано основание дорожного покрытия и выполнено асфальтирование.

Полное завершение реконструкции перекрестка ожидается к концу лета.