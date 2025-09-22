Обустройство опор моста через канал имени Москвы начали в Дмитрове

Специалисты «Мостоотряда-90» возводят фундамент для первых опор сооружения на западном берегу канала имени Москвы в Дмитрове. На объекте трудятся 160 человек, задействовали 47 машин спецтехники.

Движение по старому Рогачевскому мосту пока не перекрыли. Рядом с ним строят новый двухполосный транспортный переезд через канал. После его возведения мост постройки 30-х годов XX века демонтируют. Также на месте переезда через пути Савеловского направления железной дороги рабочие обустроят путепровод, расширят и реконструируют прилегающие улицы.

Все работы контролирует лично губернатор Московской области Андрей Воробьев. Врип главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов поставил подрядчику «Мостоотряд-90» задачу построить объект до конца 2026 года.

Отметим, что после того, как новый мост и путепровод введут в эксплуатацию, водители смогут экономить на этом участке до 40 минут в часы пик. Перемены коснутся около 80 тысяч жителей Дмитровского муниципального округа.