Обустройство новой канализационной насосной станции начали в Лобне

В Лобне продолжается строительство школы в микрорайоне Катюшки. Для нового образовательного учреждения начали оборудование канализационно-насосной станции.

Глава муниципалитета Анна Кротова также подвела итоги работы по благоустройству за последний день. Так, произведена замена участка водопровода длиной 400 метров на Заводской улице, началась подготовка к монтажу колодца на пересечении Можайского и Заводской улиц, а также завершен ремонт системы водоснабжения на улице Ленина, 23к7.

Кроме того, произведена покраска контейнерной площадки на улице Советской и промывка теплообменников на системе отопления на улице Центральная, 8, вывезен мусор на улице Вокзальной, 25 и выполнен ремонт входных групп и подъездов в доме 62 в микрорайоне Катюшки.

Продолжается работа по устранению последствий непогоды. Уже отремонтирован снегозадержатель на улице Циолковского, 3, а также удалено упавшее дерево с улицы Крупской.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».