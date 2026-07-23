Обустройство народной тропы завершили на улице Высотной в Подольске

В Подольске продолжается реализация губернаторской программы «Пешком», направленной на создание комфортных и безопасных пешеходных маршрутов. Специалисты Подольского дорожного ремонтно-строительного управления заасфальтировали дорожку на улице Высотной.

Новая народная тропа будет пролегать вдоль детского сада «Родничок» и обеспечивать удобный проход к близлежащим жилым домам. Общая протяженность покрытия составляет 115 метров, а суммарная площадь превысит 500 квадратных метров. На площадке был задействовано около 10 специалистов и специализированная техника, включая самосвалы, тракторы и катки для укладки асфальта.

Параллельно сотрудники проводят обустройство пешеходных дорожек вблизи многоквартирных домов на улице Кирова. Реализация программы «Пешком» позволяет значительно улучшить транспортную доступность микрорайонов и сделать городскую среду более комфортной для подольчан.