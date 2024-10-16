Обустройство котлована бассейна началось в микрорайоне Катюшки в Лобне

В городском округе Лобня в микрорайоне Катюшки начались работы по устройству котлована для будущего физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. На строительной площадке активно трудятся 14 рабочих и задействованы шесть машин.

Площадь будущего ФОКа составит 2,4 тысячи квадратных метров. В новом спорткомплексе будут располагаться современные спортивные и тренажерные залы, кафе и медицинский блок. Особое внимание уделено бассейну: его длина составит 35 метров, и он будет оборудован шестью дорожками для плавания. Для семей с детьми предусмотрена отдельная зона с небольшой чашей и сухим бассейном, наполненным шариками.

На прилегающей территории комплекса планируется обустроить парковку и зону для отдыха, что создаст комфортные условия для всех посетителей.

Завершение строительных работ запланировано на 2025 год. Новый комплекс станет важным объектом для развития физической культуры и спорта в регионе, предлагая жителям современные условия для занятий спортом и активного отдыха.

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