Обустройство дорожек завершили в парке имени Талалихина в Подольске

Первый заместитель главы муниципалитета Владимир Кравцов совместно с Александром Мамлаем и депутатом Московской областной думы Павлом Максимовичем провели мониторинг выполнения работ по благоустройству набережной вдоль Парадного проезда в парке имени Виктора Талалихина. В рамках проекта ведется благоустройство лесной и пляжной зон, ограниченных рекой Пахрой с запада и Парадным проездом и Мраморной улицей с востока.

В настоящее время активно ведутся работы по реконструкции третьей части площадью 18 гектаров. Уже завершены работы по устройству дорожно-тропиночной сети. Начато создание новых зон: спортивной, детской, для отдыха и выгула собак.

Особое внимание уделяется обновлению исторической лестницы, которая в конце XIX века вела к реке Пахре от дачи Вернякова. После реставрации лестница будет использоваться для спуска к реке и новому пирсу-амфитеатру.

Завершение всех работ планируется на декабрь 2025 года. Этот проект направлен на создание комфортной и современной зоны отдыха для жителей и гостей региона, сохраняя при этом историческое наследие территории.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».