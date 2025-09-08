Обустройство дополнительного подхода к школе обсудили в Балашихе

Заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин провел встречу с жителями дома № 15 на проспекте Героев, в ходе которой одной из ключевых тем стало благоустройство дворовой территории. Жители обратили внимание на проблему, связанную с учащимися соседней школы № 15.

После занятий школьники часто массово проходят по газонам, игнорируя установленные информационные таблички, что приводит к вытаптыванию зеленых зон и ухудшению внешнего вида двора. Участники встречи обсудили возможные пути решения сложившейся ситуации. В качестве одного из вариантов было предложено организовать второй вход в школу со стороны улицы Поликахина. Это позволило бы разгрузить пешеходные потоки и сохранить газоны в неприкосновенности.

«Мы предложили представителю школы рассмотреть вариант организации второго входа на территорию учебного заведения со стороны улицы Поликахина. Это могло бы разгрузить пешеходные потоки и сохранить газоны. Для проработки этого вопроса и контроля договорились провести повторную встречу уже на следующей неделе», — отметил Максим Сидоркин.

По поручению главы Балашихи представители администрации регулярно проводят встречи с жителями различных микрорайонов городского округа. Такие встречи позволяют горожанам напрямую обратиться к представителям различных управлений администрации, обсудить актуальные вопросы и получить компетентные ответы. Все обращения фиксируются и рассматриваются в установленном порядке, что способствует оперативному решению проблем и улучшению качества жизни в округе.