Обустройство четвертой платформы на Железнодорожной вышло на финальную стадию

Совсем скоро станция Железнодорожная превратится в один самых крупных транспортно-пересадочных узлов Московской области, который сможет ежедневно принимать до 65 тысяч пассажиров. Масштабная реконструкция близится к финалу.

На станции в настоящее время полноценно функционируют три платформы, запуск последней из них прошел в сентябре 2025 года.

Новую платформу длиной 276 метров оборудовали энергоэффективным освещением, навесом для защиты от осадков, лавочками и удобной навигацией. У платформы останавливаются пригородные поезда, в том числе МЦД-4.

С запуском третьей платформы на реконструкцию закрылась четвертая. С процессом в ходе выездного совещания ознакомились председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров и замначальника Московской железной дороги по строительству Павел Петровичев.

Брынцалов отметил, что сегодня станция Железнодорожная — один из наиболее загруженных транспортных узлов области и всей страны. Ежедневный пассажиропоток за последние годы вырос до 65 тысяч человек. В начале пути цифра составляла не более 35 тысяч пассажиров. Показателей удалось достичь благодаря совместному взаимодействию правительства региона, РЖД и администрации Балашихи, добавил он.

Главная задача — завершить реконструкцию, в том числе закончить работы над северным вестибюлем перехода. Его запуск свяжет улицу Лесопарковую с Носовихинским шоссе напрямую и обеспечит удобный доступ к поездам.