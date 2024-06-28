Обустройство барьеров от огня в лесах Подмосковья завершилось на 86%

Фото: Пресс-служба Комлесхоза МО

Специалисты выполнили более чем на 86% противопожарные работы по устройству минерализованных полос в подмосковных лесах. Эти искусственные барьеры позволяют не допустить распространения огня на большие площади.

«Специалисты Комлесхоза в этом году уже создали свыше 1 500 километров минполос — это 86% от годового плана», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.

Работники «Центрлесхоза» уже провели работы на территориях Волоколамского, Звенигородского, Луховицкого, Московского учебно-опытного, «Русский лес», Сергиево-Посадского, Ступинского, Талдомского лесничеств.

Специалистах продолжают устраивать минерализованные полосы вокруг хвойных молодняков и лесных культур шириной не менее 1,4 метров в пяти лесничествах региона.

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