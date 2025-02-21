«Обучила более 20 снайперов». Глава Подмосковья поздравил ветерана Александру Алешину со 101-летием

Ветеран Великой Отечественной войны из Орехово-Зуева Александра Алешина отмечает 101-й день рождения. С этим событием ее поздравил глава Подмосковья Андрей Воробьев.
«От всей души желаю Александре Семеновне крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого наилучшего», — поздравил ветерана Воробьев.
Войну Александра Семеновна встретила 18-летней девушкой. Тогда она работала на заводе «Респиратор» вместе с мамой. Позже Алешина уехала под Наро-Фоминск, где копала противотанковые рвы.
Когда на заводе открыли курсы снайперов, жительница Подмосковья одной из первых записалась на них. Она быстро стала лучшей, и в дальнейшем под ее руководством подготовили более 20 стрелков.
После Победы она вернулась на родной завод, а позже занялась депутатской работой, много лет помогая людям. Стрельбу не забросила — участвовала в соревнованиях и продолжала совершенствоваться.
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