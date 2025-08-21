Обучение волонтеров международного конкурса «Интервидение» прошло в Лобне

В Московской области началась подготовка волонтеров к международному музыкальному конкурсу «Интервидение». Один из обучающих модулей организовали в Лобне. Активистов поприветствовал заместитель главы Владимир Зиновьев.

Волонтеры узнали об особенностях добровольчества на конкурсе. Они займутся размещением участников, будут работать со СМИ, помогать в решении транспортных вопросов и логистике, взаимодействовать с почетными гостями и помогать режиссерско-постановочной группе. Во время обучения волонтеры решили реальные кейсы, смоделировали ситуации, которые могут возникнуть во время мероприятия.

Ребятам также рассказали про правила гигиены и профилактику заболеваний, использование средств индивидуальной защиты и алгоритм действий в случае недомогания.

Тим-лидеры прошли двухдневный интенсив в Жуковском и поделились полученным опытом. Старшим среди них стал эксперт отдела по делам молодежи в Лобне Виталий Дегтярев.