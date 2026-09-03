Обучение целевой группы «ВМУ» началось в Воскресенском колледже

В День знаний 14 первокурсников целевой группы филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ приступили к освоению программы „Химическая технология“ в Воскресенском колледже. Студенты заключили целевые договоры с предприятием, что гарантирует им прохождение производственной практики и последующее трудоустройство на одном из крупнейших химических производств Московской области.

Представители «ВМУ» провели организационное собрание для первокурсников, на котором рассказали об особенностях учебного процесса, специфике производственной практики и перспективах карьерного роста. Программа целевого обучения реализуется уже пятый год. В текущем году в группу вошли 14 человек — дети сотрудников, выпускники школ-партнеров и представители трудовых династий, что подтверждает преемственность профессиональных традиций на предприятии.

Уже в сентябре студенты посетят промышленную площадку для знакомства с производством, а со второго курса начнут практиковаться в цехах под руководством опытных наставников. Такой подход позволяет будущим специалистам совмещать теоретическую подготовку с погружением в реальные производственные процессы.

Заместитель директора филиала «ВМУ» по персоналу и социальной политике Яна Агеева отметила: «Целевое обучение — важная часть кадровой политики филиала „ВМУ“. Оно позволяет студентам еще во время учебы познакомиться с производством, получить опыт и подготовиться к будущей работе. Предприятие заинтересовано в квалифицированных специалистах, понимающих специфику производства и готовых профессионально развиваться».

Реализация целевых образовательных программ является частью системной кадровой политики «ВМУ», направленной на подготовку высококвалифицированных кадров для химической отрасли и укрепление кадрового потенциала предприятия.