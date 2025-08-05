Обучение тим-лидеров волонтерского корпуса «Интервидения» прошло в Подмосковье
В сентябре в Московской области пройдет международный музыкальный конкурс «Интервидение» — одно из главных событий года. Волонтеры из Подмосковья уже активно готовятся к этому мероприятию.
В Жуковском прошло двухдневное обучение тим-лидеров — ребят, которые будут руководить небольшими группами волонтеров. Обучение организовали при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области. Чтобы попасть в команду, участникам пришлось пройти серьезный конкурсный отбор.
«Спасибо что вы решили стать частью этого события. Мы получили более 2,5 тысячи заявок со всей страны, а сам волонтерский корпус будет состоять почти из 500 добровольцев. Мы очень ценим каждого из вас за желание и стремление сделать этот конкурс действительно ярким, атмосферным
и комфортным для всех участников и гостей», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
С напутственными словами к участникам обратился первый заместитель председателя Совета ассоциации волонтерских центров «Добро.рф» Кирилл Антонов, а руководитель волонтерской программы конкурса Ирина Пастернак рассказала о целях и задачах предстоящего события.
Тренинги провел федеральный тренер и специалист по образовательным программам Артем Рыков. Во время «Интервидения» волонтеры будут помогать по 11 направлениям. Они будут сопровождать иностранные делегации, работать с артистами, помогать зрителям, общаться со СМИ и выполнять другие важные задачи.
Всего в обучении принял участие 41 тим-лидер — все с опытом волонтерской работы. Теперь каждый из них будет готовить свою команду, обучая всему необходимому для работы на конкурсе.