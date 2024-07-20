Обучение сотрудников регистратуры прошло в Мытищинской областной больнице

Лекцию в формате «вопрос-ответ» организовали в Мытищинской областной больнице с участием заместителя главного врача по обязательному медицинскому страхованию Галины Игумновой и регистраторами поликлиник. Сотрудникам регистратур рассказали, как правильно информировать жителей о получении полиса ОМС при переезде и прикреплении к поликлиникам.

Работники регистратур первыми встречают посетителей. Именно поэтому они должны обладать особенными компетенциями и знаниями: оперативно ориентироваться во всех информационных системах медучреждения, обладать развитой эмпатией, проявлять вежливость и деликатность.

Сегодня Мытищинская областная больница полностью перешла на электронный документооборот. Здесь постоянно проходят обучающие занятия и семинары для регистраторов.

На обучении разобрали, как правильно рассказывать пациентам о получении полиса ОМС, прикреплении к поликлиникам. Обсудили новые правила передачи сведений о пациентах при наступлении 18-летия из детской поликлиники во взрослую.

«Наши встречи проходят на регулярной основе. В системе обязательного медицинского страхования периодически происходят изменения, о которых пациенты должны знать. Но самым главным остается одно — это получение пациентом полиса ОМС образца Московской области при переезде и прикреплении к поликлиникам. К примеру, до сих пор не все наши пациенты знают, что при замене паспорта нужно менять и полис ОМС. С этими и другими вопросами пациенты обращаются, прежде всего, к медицинским регистраторам», — отметила Галина Игумнова.

Сейчас из 300 тысяч жителей Мытищ 10 тысяч имеют полис другого региона. Таким жителям доступна только экстренная медицинская помощь. А прикрепленным к поликлиникам пациентам оказывают полный спектр услуг. О том, как получить полис ОМС регионального образца, можно узнать здесь.

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