Обучение сельскохозяйственных компаний Подмосковья начнется 4 июня | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 19:11 Обучение сельскохозяйственных компаний Подмосковья начнется 4 июня Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского объявил о возможности пройти дистанционное обучение по программам профессиональной переподготовки «Агрономия. Защита и карантин растений» и «Технология переработки молока и молочных продуктов». Претендентов ждут без вступительных экзаменов — достаточно проявить желание и оставить заявку.

Обучение проходит бесплатно и открыто для всех, не зависимо от формальных критериев. Программы рассчитаны на 256 часов, что обеспечивает достаточное время для усвоения материала без излишней нагрузки на график.

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Первый поток стартует 4 июня 2024 года. После окончания обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Для получения дополнительной информации и подачи заявки необходимо воспользоваться формой на сайте университета. Все вопросы можно также задать по телефону: +7 (498) 602-29-19 *56549.

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