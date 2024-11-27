Обучение по школьной программе обеспечат для пациентов медцентра Рошаля

Директор гимназии имени Примакова Майя Майсурадзе и главврач Детского медцентра Татьяна Шаповаленко подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому они смогут обеспечить обучение для ребят на длительном лечении.
Как рассказали в учреждении, сотрудничество позволит обеспечить непрерывный образовательный процесс благодаря проекту «Цифровая Гимназия». Дети смогут обучаться по школьной программе удаленно во время своего лечения в медцентре.
Кроме того, учреждение сотрудничает с гимназией в организации стажировок. Благодаря этому ученики могут получить практические навыки и погрузиться в профессиональную среду.
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