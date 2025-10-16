Обучение по кадровой программе «Герои Подмосковья» началось в мастерской «Сенеж»

В сентябре 70 бойцов СВО начали обучение по кадровой программе «Герои Подмосковья». В течение года они будут изучать государственное управление и проходить стажировки под руководством опытных наставников. Проект позволит военнослужащим построить карьеру в органах власти или бизнесе.

Участниками программы стали те, кто прошел испытания на передовой и решил построить успешную карьеру в мирной жизни. Встречу с ними провели в мастерской управления «Сенеж».

«Наша программа была весьма популярна и востребована. Количество желающих принять в ней участие — порядка 2,5 тысячи. В нашем кругу есть ребята из шести регионов нашей страны», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

Всего на участие в проекте подали более 2,4 тысячи заявок. Кандидаты писали эссе, проходили тестирование и собеседование. В результате выбрали 70 финалистов из Москвы, Краснодарского края, Запорожья, Калининграда, Екатеринбурга, Смоленска и других городов.

В рамках программы пройдут три учебных модуля, между которыми участники будут стажироваться под руководством наставников. Ими станут представители регионального правительства.