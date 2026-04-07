Обучение ответственных за проведение экзаменов прошло в Красногорске

7 апреля в школе «Полет» городского округа Красногорск состоялось региональное обучение для руководителей пунктов проведения экзаменов, муниципальных ответственных за государственную итоговую аттестацию и заместителей начальников управлений образования. Участие в мероприятии приняли около 400 человек, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В ходе обучения участники изучили актуальные нормативные документы и инструктивные материалы по организации и проведению экзаменов. Особое внимание уделили обязанностям руководителя пункта проведения экзамена, который несет персональную ответственность за подготовку пункта и работу команды. Также рассмотрели нестандартные ситуации и дали рекомендации по их решению.

Первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова подчеркнула важность создания спокойной и доброжелательной обстановки на экзамене. Участники получили полезные советы по организации межведомственного взаимодействия и профилактике нарушений.

В пресс-службе ведомства отметили, что Московская область активно готовится к предстоящей экзаменационной кампании. Все работники пунктов пройдут обучение на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.