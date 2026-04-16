Обучение координаторов волонтеров проекта благоустройства прошло в Подмосковье

Масштабное обучение координаторов волонтерского корпуса проекта «Формирование комфортной городской среды» провели в Подмосковье. В нем приняли участие более 100 активистов, которые помогут жителям проголосовать за места для благоустройства.

Волонтеры ежегодно помогают жителям принять участие в голосовании за места для благоустройства. Они вновь расскажут о проектах и цифровых инструментах.

«В этом году мы делаем особый акцент на системной работе: каждый координатор проходит глубокое погружение в алгоритмы проекта, чтобы затем транслировать эти знания в своих муниципалитетах. Наша цель — сделать процесс участия понятным и доступным для каждого человека», — отметила министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

В рамках программы обучения волонтеры разобрали работу со специальным мобильным приложением, через которое будут собирать голоса жителей в общественных местах. Также им презентовали проекты благоустройства, которые будут представлены в опросе.

Особое внимание уделили правилам этикета и коммуникации, чтобы волонтеры могли грамотно рассказать о голосовании и ответить на возникающие вопросы.

«Формирование комфортной городской среды» — федеральная программа, направленная на повышение качества жизни в регионах. Жители проголосуют за места, которые благоустроят в первую очередь. На выбор представят проекты парков, набережных, скверов и других территорий.

Голосование начнется 21 апреля и завершится 12 июня.