Обучение экзаменационной комиссии ГИА провели в Подмосковье

Подготовка к ГИА продолжается в Подмосковье. В четверг, 10 апреля, в Мытищах прошло обучение представителей государственной экзаменационной комиссии.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, обучение прошло на базе школы № 32 в Мытищах. Участникам рассказали о нормативно-правовых документах, в также об алгоритме действий в пунктах проведения экзамена.

«Участники обсудили проблемы, возникшие при проведении экзаменов в прошлом году, и разработали способы их предотвращения в текущем году. В ходе обучения также были разобраны возможные нештатные ситуации», — добавили в министерстве.

Всего в Подмосковье подготовят 256 пунктов проведения экзаменов. В каждом из них будут работать свыше тысячи представителей комиссии. Они будут предотвращать нарушения, а также обеспечивать спокойную и доброжелательную атмосферу.