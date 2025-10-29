Обучение для народных дружинников прошло в Подмосковье

В Мытищах на базе спортивного комплекса «Центр единоборств СК Строитель» прошла очередная серия обучающих занятий для участников народных дружин Подмосковья. Программа включала как теоретические, так и практические занятия, чтобы дружинники могли быть максимально готовы к любым ситуациям.

В первой части участникам рассказали о законах, регулирующих их деятельность, о том, как правильно организовывать работу дружин и сохранять спокойствие в сложных или конфликтных ситуациях. Практическая часть была посвящена отработке полезных навыков — оказанию первой помощи, приемам самообороны и рукопашного боя.

Отдельно на лекции обсудили развитие народных дружин. Одной из тем стало использование специального мобильного приложения «Народные дружины», которое помогает координировать работу добровольцев.

Обучение организовали Главное управление региональной безопасности Московской области, ГУ МВД России по Московской области и Московский областной учебный центр.