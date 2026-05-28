Обучающий семинар для трудовых мигрантов провели в Коломне

Серия мероприятий, направленных на адаптацию, продолжается в округе. Очередная такая встреча состоялась 25 мая на базе животноводческого комплекса «Боково».

Участниками встречи стали граждане Таджикистана и Узбекистана.

Начальник службы по социальной политике Сергей Барабанов рассказал слушателям, как выстроить быт, какие правила проживания действуют в Подмосковье и на территории округа. Каждый участник получил печатную «Памятку иностранного гражданина» — компактный навигатор по правам и обязанностям.

Перед слушателями выступил главный инспектор отдела организационно-аналитической работы Николай Шепелев, который на конкретных примерах объяснил, как поведение, уважение к обычаям и следование неписаным социальным нормам помогают быстрее стать «своими» в чужой стране.

Участники задали вопросы о документах, проживании, взаимодействии с полицией и медицинском обслуживании.