Обучающий семинар для трудовых мигрантов прошел в Коломне

На площадке молочного комбината в поселке Зарудня городского округа Коломна 19 мая организовали семинар-лекцию для иностранных работников, занятых на предприятии. Участниками встречи стали 50 граждан Таджикистана и Узбекистана, а также представители администрации городского округа Коломна, миграционного подразделения МВД, контролирующих органов и фирмы-работодателя.

Трудовые мигранты узнали, какие правила проживания действуют в Подмосковье и на территории округа. Каждый участник получил брошюру «Памятка иностранного гражданина», изданную на четырех языках, — компактный навигатор по правам и обязанностям.

«Важно осознавать правовую ответственность и аккуратно подходить к исполнению требований законодательства РФ. Знание закона снижает риски и для самих мигрантов, и для принимающего сообщества», — акцентировал внимание присутствующих начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городскому округу Коломна Руслан Машин.

Перед слушателями также выступил главный инспектор отдела организационно-аналитической работы администрации Николай Шепелев и на конкретных примерах объяснил, как поведение, уважение к обычаям и следование неписаным социальным нормам помогают быстрее стать своими в чужой стране.

В завершение встречи участники смогли задать вопросы о документах, проживании, взаимодействии с полицией, медицинском обслуживании.

«Такие встречи не являются разовой инициативой, это регулярная работа, заключающаяся в системном подходе к социально-экономической интеграции мигрантов», — подчеркнули в администрации Коломны.