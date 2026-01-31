Обучающий семинар для специалистов лесного хозяйства прошел в Можайске

Можайский округ стал площадкой для масштабного выездного совещания под руководством председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексея Ларькина. 30 января десятки специалистов отрасли посетили Порецкое и Глазовское лесничества, чтобы перенять передовой опыт Бородинского филиала «Мособллеса» в применении техники и проведении лесохозяйственных работ.

Программа дня включала инспекцию ключевых объектов: участков проходных рубок в Порецком лесничестве и прочистки молодняка в Глазовском. Работу на месте продемонстрировал директор-лесничий Бородинского филиала Махач Ширинов. Особое внимание было уделено проходным рубкам — приоритетному виду ухода за средневозрастными лесами, который ведется, например, у деревни Заслонино на площади свыше 10 гектаров.

Коллеги высоко оценили эффективность использования современной техники, активно внедряемой филиалом. Так, при прочистке молодняка у деревни Горетово на площади 11,6 га машины позволяют обрабатывать более гектара в день, значительно оптимизируя трудозатраты. Посещение двух локаций позволило специалистам комитета детально изучить все этапы работ и перенять успешный практический опыт для его тиражирования в других лесничествах Подмосковья.