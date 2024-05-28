Обучающий семинар для лаборантов-гистологов провели в МОНИКИ

Двухдневный научно-практический обучающий семинар для лаборантов-гистологов прошел в МОНИКИ имени Владимирского. Интенсивный курс прослушали специалисты со средне-специальным образованием, работающие в современных патоморфологических отделениях.

Участники семинара получили теоретические знания, а также отработали полученные навыки на практике.

По словам заведующей отделением морфологической диагностики отдела онкологии МОНИКИ имени Владимирского Галии Сетдиковой, современные реалии требуют максимально точной стандартизированной диагностики различных заболеваний.

«Патоморфология является важным диагностическим методом, определяющим дальнейшее ведение и лечение пациента. Наш курс позволяет отработать все необходимые навыки на практике, разобрать ошибки и найти путь решения сложных случаев в повседневной практике», — рассказала Сетдикова.

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