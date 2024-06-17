Обучающий курс по робототехнике проведут в 150 школах Подмосковья

Фото: Министерство образования МО

Обучение в сфере робототехники и биотехнологий в прошлом учебном году прошли более 700 школьников. В дальнейшем в проекте «Инженеры будущего» примут участие еще около четырех тысяч детей.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, проект разработали в технопарке Физтех-лицея имени Капицы. В нем участвовали 29 школ региона. В грядущем учебном году программа охватит свыше четырех тысяч ребят более чем из 150 учреждений.

Проект нацелен на подготовку инженерных кадров и технологических лидеров. В рамках одного из курсов школьники узнают о современных биотехнологиях и последних достижениях в области экологии.

Кроме того, ребята изучат инновационные решения в сфере пищевой промышленности, научатся разрабатывать системы для интерпретации визуальной информации для управления роботами и многому другому.

В результате участники подготовят проекты, которые представят на Национальной технологической олимпиаде и Национальной технологической олимпиаде Junior, а также на конференциях «Старт в инновации», «Шаг в будущее» и других.

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