Обучающий курс для начинающих предпринимателей стартовал в Балашихе

В городском округе Балашиха обучат будущих бизнесменов. Проект курса разработала Общественная палата и администрация города при поддержке Альфа-Банка. Первое занятие посетили 15 участниц.

Начинающие предприниматели из Балашихи проходят курс, подготовленный Общественной палатой и администрацией города при поддержке Альфа-Банка. На первом занятии собрались 15 участниц, заместитель начальника управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации Балашихи, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в округе Елена Жарова, руководитель местного Комитета семей воинов Отечества Наталья Махонина и представители бизнеса.

«Многие не знают о том, как подтвердить юридически свое дело. Задача проекта — рассказать о тех фишках и льготах, о преференциях при создании бизнеса которые есть на территории Балашихи», — сказала Елена Жарова.

Будущие предприниматели узнают о преимуществах и льготах при открытии бизнеса, при регистрации как самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Им помогут разобраться в юридических и организационных тонкостях, раскрыть потенциал и сделать первый шаг на пути к своему делу.

Специалисты Альфа-банка расскажут, как открыть расчетный счет, а сотрудники администрации — о льготах, субсидиях и других мерах поддержки.

Курс пройдет четыре недели. По завершению слушатели представят свои бизнес-проекты.

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