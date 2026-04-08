Обучающиеся Истринской школы-интерната приняли участие во всероссийской олимпиаде

Обучающиеся Истринской школы-интерната приняли участие во всероссийской онлайн-олимпиаде «Траектория DEAF». Как рассказали в региональном Минобразования, олимпиада состояла из соревнований по нескольким дисциплинам. Среди них — русский язык и развитие речи, математика, информатика, история, а также основы безопасности и защиты Родины.

«Главные задачи олимпиады — оценка уровня сформированности образовательных компетенций, выявление талантливых учеников, повышение их мотивации к поступлению в колледжи и вузы, а также формирование интереса к будущей профессии», — отметили в ведомстве.

Мероприятие проходило онлайн в рамках пилотного проекта «Формирование системы образовательного маршрута детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства».