Обучающие мини-дроны передали мотоклубу «Ночные волки» в Дмитрове

На базе отделения мотоклуба в этом году стартовала программа «Пилотирование дронов» для подростков и молодежи. Первый выпуск состоялся уже в мае, а интерес к новому направлению оказался настолько высоким, что возникла необходимость в расширении материально-технической базы. Во время одного из визитов главы округа на базу мотоклуба президент Дмитровского отделения «Ночных волков», депутат Совета депутатов Дмитровского муниципального округа Сергей Горшенев рассказал, что для практических занятий в распоряжении курсантов имеется всего один учебный мини-дрон.

Вопрос удалось решить благодаря поддержке губернатора Московской области. Сергей Горшенев рассказал: «В канун Дня России меня пригласили в Дом правительства Московской области, где губернатор Андрей Воробьев вручил мне медаль „За отвагу“. Во время встречи я рассказал Андрею Юрьевичу о нашей работе по обучению подростков пилотированию дронов. Губернатор поддержал эту инициативу, и вместе с главой округа Михаилом Шуваловым была организована закупка учебных мини-дронов». Новые беспилотники позволят увеличить количество практических занятий и расширить возможности программы обучения.

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов отметил: «Сегодня навыки работы с беспилотными технологиями становятся все более востребованными. Важно, что в Дмитровском округе есть площадки, где молодые люди могут получить такие знания и попробовать себя в перспективном направлении». Сергей Горшенев поблагодарил губернатора и главу округа за поддержку проекта, подчеркнув, что увеличение материальной базы позволит расширить возможности обучения и привлечь еще больше желающих. Очередной курс по программе «Пилотирование дронов» стартует в сентябре на базе Дмитровского отделения мотоклуба «Ночные волки». Принять участие смогут все желающие, приоритет будет отдаваться подросткам и молодежи.