Обучающие мини-дроны передали мотоклубу «Ночные волки» в Дмитрове
В Дмитровском муниципальном округе продолжается развитие образовательных проектов для молодежи. Так, 23 июня по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева глава округа Михаил Шувалов передал Дмитровскому отделению мотоклуба «Ночные волки» обучающие мини-дроны для подготовки будущих операторов беспилотных летательных аппаратов.
На базе отделения мотоклуба в этом году стартовала программа «Пилотирование дронов» для подростков и молодежи. Первый выпуск состоялся уже в мае, а интерес к новому направлению оказался настолько высоким, что возникла необходимость в расширении материально-технической базы. Во время одного из визитов главы округа на базу мотоклуба президент Дмитровского отделения «Ночных волков», депутат Совета депутатов Дмитровского муниципального округа Сергей Горшенев рассказал, что для практических занятий в распоряжении курсантов имеется всего один учебный мини-дрон.
Вопрос удалось решить благодаря поддержке губернатора Московской области. Сергей Горшенев рассказал: «В канун Дня России меня пригласили в Дом правительства Московской области, где губернатор Андрей Воробьев вручил мне медаль „За отвагу“. Во время встречи я рассказал Андрею Юрьевичу о нашей работе по обучению подростков пилотированию дронов. Губернатор поддержал эту инициативу, и вместе с главой округа Михаилом Шуваловым была организована закупка учебных мини-дронов». Новые беспилотники позволят увеличить количество практических занятий и расширить возможности программы обучения.
Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов отметил: «Сегодня навыки работы с беспилотными технологиями становятся все более востребованными. Важно, что в Дмитровском округе есть площадки, где молодые люди могут получить такие знания и попробовать себя в перспективном направлении». Сергей Горшенев поблагодарил губернатора и главу округа за поддержку проекта, подчеркнув, что увеличение материальной базы позволит расширить возможности обучения и привлечь еще больше желающих. Очередной курс по программе «Пилотирование дронов» стартует в сентябре на базе Дмитровского отделения мотоклуба «Ночные волки». Принять участие смогут все желающие, приоритет будет отдаваться подросткам и молодежи.