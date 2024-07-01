Обучающая программа для женщин-лидеров прошла в Солнечногорске

На территории Солнечногорска в Мастерской управления «Сенеж» прошел первый модуль обучения «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток». Мероприятие собрало 120 участниц из 19 регионов Дальнего Востока и Арктики.

В качестве главного спикера пред женщинами выступила замминистра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева. Обучающая программа включила в себя четыре двухдневных модуля. С участницами обсудили персональное лидерство, командную работу, социальное проектирование и развитие сообществ.

«Мне бы хотелось, чтобы на этой программе мы поняли, зачем работаем на своих позициях, что нас мотивирует, какими обладаем возможностями, ресурсами, полномочиями. Это нужно, чтобы что-то изменить. Мне бы хотелось, чтобы мы пришли с предложениями друг к другу, а также к министерству и рассказали, каким образом можем улучшить жизнь в наших регионах и городах. Это будет площадка продуктивного государственного творчества», — отметила Нургалиева.