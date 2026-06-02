Обсуждение рисков зацепинга прошло в лицее Дедовска

В День защиты детства в МОУ «Лицей г. Дедовск» прошла Окружная конференция, посвященная опасностям зацепинга. Мероприятие собрало 270 детей, 220 родителей и 42 педагогических работника, а еще 960 родителей присоединились дистанционно.

Участники обсудили риски, связанные с этим опасным увлечением подростков, а также вопросы ответственности и защиты от мошенников. Перед собравшимися выступили следователь-криминалист первого отделения отдела криминалистики Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Сафонов Юрий Владимирович и главный инспектор отдела по делам несовершеннолетних Окружного управления социального развития №2 Сотскова Надежда Анатольевна.

Зацепинг был охарактеризован как социально опасное явление, аналогичное мелкому хулиганству. Подростков предупредили о серьезных травмах, которые могут привести к инвалидности или даже смерти.

Согласно ч.1 ст. 11.17 КоАП РФ, зацепинг влечет за собой административную ответственность в виде штрафа от 2 до 4 тысяч рублей. Кроме того, за это правонарушение может грозить уголовная ответственность по статье 267.1 Уголовного кодекса РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».

Начальник социальной защиты населения Галина Дрижак сообщила: «На территории муниципального округа Истра в 2025 году зарегистрировано 4 случая зацеперства. Все подростки поставлены на учет в Комиссии по делам несовершеннолетних. Ребятам повезло, они остались живы. А вот в 2026 году 2 подростка погибли».