Обсуждение проекта благоустройства Советской площади прошло в Коломне

Общественное проектирование помогло определить потребности местных жителей, цели и задачи развития территории.

«Если обратиться к истории всех подобных площадей, то можно вспомнить, как в 90-е годы на них проводились массовые мероприятия, демонстрации, в 2000-х годах на части территории стали открываться рынки, в последние десятилетия эти же места занимаются парковками. Надо, чтобы площадь Советская стала центром общения людей, чтобы было комфортно жителям и гостям, молодым и пожилым людям. Мы должны сохранить историю города, но придать новый импульс развитию этой территории», — рассказал Сергей Цаплинский.

Участники представили собственные проекты благоустройства и презентовали их остальным. Основываясь на их предложениях, будет сформирована общая концепция реконструкции общественного пространства.