Обсуждение проекта благоустройства площади у Ледового дворца прошло в Балашихе

Одним из ключевых объектов, который в ближайшее время планируют преобразовать, стала площадь рядом с Ледовым дворцом «Арена Балашиха». На встрече с жителями представители управления благоустройства администрации подробно рассказали о перспективах развития этой территории.

Центральная площадь города включена в список объектов для голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Этот проект направлен на создание комфортных, современно оборудованных зон отдыха и пешеходных пространств, способствующих улучшению качества городской среды. Голосование проводится в масштабах всей страны, а активность жителей напрямую влияет на выбор приоритетных объектов для благоустройства.

Сейчас идет подготовительный этап: разрабатывается архитектурно-планировочная концепция будущей пешеходной зоны на Парковой улице и площади перед ледовым дворцом. Эта территория является центральным местом проведения городских праздников и массовых мероприятий, поэтому особенно важна для жителей. Власти учитывают многочисленные обращения граждан, которые хотят видеть эту зону современной, удобной и уютной — с новым покрытием, качественным освещением, малыми архитектурными формами и комфортными зонами для отдыха.

Жители Балашихи, участвовавшие во встрече, выразили поддержку инициативам по обновлению площади. Так, Игорь Бойков, проживающий рядом с площадью Славы почти три десятилетия, отметил положительные изменения.

«Площадь значительно преобразилась за последние годы. Каждый год она становится все удобнее и привлекательнее для горожан», — сказал Бойков.

Принять участие в голосовании и поддержать проект по благоустройству площади у ледового дворца можно до 12 июня 2025 года. Это отличная возможность для каждого жителя внести вклад в формирование комфортной городской среды и сделать Балашиху еще более привлекательным и удобным для жизни местом.