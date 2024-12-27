Обсуждение проекта благоустройства парка «Березовая роща» прошло в Дмитрове

Эта встреча с жителями была уже второй. После первой в проект внесли изменения, о которых участникам мероприятия рассказали авторы проекта Наталья Степкина и Мария Желтикова.

Горожанам показали варианты оформления главного входа и променада вдоль фонтанов. Слева от входа будет расположена зона отдыха с кафе, качелями под перголой и скамейками. В парке также восстановят памятник дмитровчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Планируется обустроить зону для игры в шашки и шахматы и танцплощадку.

Проектировщики учли просьбу жителей о переносе площадки для выгула собак. Ее разместят поблизости от многоквартирных домов, а на территории, которую она занимала, будет сделана зона отдыха с шезлонгами и площадка для бадминтона. Зимой в парке будут работать горка для катания на «ватрушках» и лыжная трасса.

Глава городского округа Иван Курданин, сообщил, что обсуждение проекта благоустройства «Березовой рощи» с жителями Дмитрова будет продолжено.