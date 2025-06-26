Обсуждение проекта благоустройства парка «Березовая роща» прошло в Дмитрове

Замглавы Дмитровского муниципального округа Сергей Лопатников провел встречу с жителями. На ней обсудили планы по развитию местного парка.

Мероприятие прошло по поручению временно исполняющего полномочия главы Дмитрова Михаила Шувалова. Его провели в парке «Березовая роща».

Жители высказали свои идеи по благоустройству пространства. Специалисты зафиксировали их и изучат.

«Для нас важно, чтобы парк „Березовая роща“ стал по-настоящему комфортным и современным пространством для всех жителей. Именно поэтому мы начинаем эту работу с открытого диалога, где каждое мнение будет учтено. Уверен, что совместными усилиями мы создадим место, в котором будет комфортно всем», — прокомментировал Михаил Шувалов.

Отметим, что благоустройство проведут благодаря программе формирования комфортной городской среды.