Обсуждение проекта бюджета на 2025 год прошло в поселке Смирновка

Общественные обсуждения бюджета округа на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов прошли в территориальном управлении Смирновское. Глава муниципалитета Константин Михальков представил жителям основные направления бюджета и выслушал их предложения. Этот формат дискуссий о доходах и расходах стал новшеством для округа. Ранее подобная встреча прошла в поселке Андреевка.

В обсуждении принимали участие председатели советов многоквартирных домов, старосты, активные жители и депутаты. Константин Михальков сначала рассказал о бюджете округа в целом, а затем подробно остановился на планах для Смирновского: какие проекты уже реализованы и что предстоит сделать.

Глава подчеркнул, что почти 80% средств окружного бюджета будет направлено на социальные нужды и жилищно-коммунальное хозяйство. В ближайшие годы запланирована масштабная модернизация инфраструктуры: строительство и реконструкция котельных, станций водоподготовки и сетей. Особое внимание будет уделено обеспечению жильем переселенцев из аварийных домов и молодых семей, благоустройству общественных пространств и ремонту дорог.

«Социальная сфера всегда остается приоритетом нашего бюджета. На 2025 год предусмотрены значительные меры поддержки, которые позволят улучшить качество жизни наших жителей и оказать помощь наиболее уязвимым категориям», — отметил Константин Михальков.

Говоря о достигнутом в Смирновском теруправлении, глава округа сообщил, что в 2024 году были обустроены две игровые площадки в Головкове и Лаптеве капитально отремонтированы девять домов в Смирновке и Толстякове, а также проведены работы по очистке пруда в Сергеевке. В Головкове выполнены работы по асфальтированию разворотного круга, ремонту дороги, укладке переливных труб, обсыпке обочин крошкой, а также построены новый пешеходный мост и линия наружного освещения.