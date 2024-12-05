Обсуждение проекта бюджета на 2025 год прошло в поселке Смирновка
Общественные обсуждения бюджета округа на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов прошли в территориальном управлении Смирновское. Глава муниципалитета Константин Михальков представил жителям основные направления бюджета и выслушал их предложения. Этот формат дискуссий о доходах и расходах стал новшеством для округа. Ранее подобная встреча прошла в поселке Андреевка.
В обсуждении принимали участие председатели советов многоквартирных домов, старосты, активные жители и депутаты. Константин Михальков сначала рассказал о бюджете округа в целом, а затем подробно остановился на планах для Смирновского: какие проекты уже реализованы и что предстоит сделать.
Глава подчеркнул, что почти 80% средств окружного бюджета будет направлено на социальные нужды и жилищно-коммунальное хозяйство. В ближайшие годы запланирована масштабная модернизация инфраструктуры: строительство и реконструкция котельных, станций водоподготовки и сетей. Особое внимание будет уделено обеспечению жильем переселенцев из аварийных домов и молодых семей, благоустройству общественных пространств и ремонту дорог.
«Социальная сфера всегда остается приоритетом нашего бюджета. На 2025 год предусмотрены значительные меры поддержки, которые позволят улучшить качество жизни наших жителей и оказать помощь наиболее уязвимым категориям», — отметил Константин Михальков.
Говоря о достигнутом в Смирновском теруправлении, глава округа сообщил, что в 2024 году были обустроены две игровые площадки в Головкове и Лаптеве капитально отремонтированы девять домов в Смирновке и Толстякове, а также проведены работы по очистке пруда в Сергеевке. В Головкове выполнены работы по асфальтированию разворотного круга, ремонту дороги, укладке переливных труб, обсыпке обочин крошкой, а также построены новый пешеходный мост и линия наружного освещения.
В планах теруправления на ближайшее время капитальный ремонт сетей водоснабжения в деревне Тараканово, ремонт дорог в Вертлине, Головкове и Мошницах, благоустройство пешеходной дорожки, дворов и детских игровых площадок в Смирновке и Толстякове, ремонт спортивного зала, крыльца и подвала школы «Солнечная» в Смирновке, ремонт кровли в детском саду в Смирновке, очистка пруда от мусора в Дулепове, борьба с борщевиком на площади свыше 13 гектаров, обустройство контейнерных площадок и многое другое.
«Проект на будущий год очень интересный и социальный. В бюджете учтены максимальные возможности нашего округа, включая развитие спорта, культуры и капитальный ремонт домов», — отметил член Общественной палаты городского округа Солнечногорск Константин Демкин.
С проектом бюджета можно ознакомиться на официальном сайте администрации Солнечногорска. Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета состоятся 6 декабря в онлайн-формате. Все желающие смогут подключиться по ссылке.
Кроме того, жители Солнечногорска могут оставить свои предложения по проекту бюджета до 16:00 до 5 декабря. Их принимают по электронной почте: solnecfin@yandex.ru, а также по телефону: 8 (495) 567-91-48.
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