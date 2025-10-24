Обсуждение планов благоустройства Горенского лесопарка прошло в Балашихе

В Балашихе состоялась общественная встреча, посвященная обсуждению планов благоустройства Горенского лесопарка. В мероприятии приняли участие заместители главы городского округа Дмитрий Варнавский и Максим Сидоркин, представители проектной организации, сотрудники МАУК «Дирекция парков», а также активные жители района.

В ходе встречи у горожан была возможность задать вопросы по предстоящим работам и поделиться своим мнением. Особое внимание уделялось сохранению природного облика леса.

«На сегодняшней встрече услышали мнение наших горожан о том, что благоустройство необходимо, но с максимально бережным отношением к лесу, без вырубки зеленых насаждений», — отметил Максим Сидоркин.

Жителям раздали анкеты с различными вариантами благоустройства территории лесопарка. Каждый мог отметить те предложения, которые считает наиболее приемлемыми и важными для комфортного отдыха.

В рамках проекта по благоустройству Горенского лесопарка планируется создание развитой сети тропинок для прогулок, установка освещения и камер видеонаблюдения для безопасности посетителей. Также предусмотрено размещение урн и лавочек, строительство детских и спортивных площадок, а также обустройство специальных зон для выгула собак.