Обсуждение итогов и планов по программе «Экология и окружающая среда Подмосковья

На расширенном заседании Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной Думы 11 марта 2026 года подвели итоги реализации государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2025–2030 годы» за 2025 год и обсудили планы на 2026 год.

Участники заседания рассмотрели динамику развития лесного хозяйства Московской области и основные задачи на предстоящий период. После реорганизации ведомства в 2025 году достигнуты конкретные результаты: * доходы от использования лесов и охоты выросли на 27% в федеральный бюджет и на 50% в региональный; * средняя заработная плата сотрудников лесничеств увеличилась в 1,5 раза; * доля работ, выполняемых собственными силами, выросла до 50%; * усилена лесопожарная группировка; * в два раза увеличен объем санитарно-оздоровительных мероприятий — до 6 тысяч гектаров.

Комитет продолжает курс на развитие лесного хозяйства: внедряет механизацию, беспилотные летательные аппараты и цифровые решения, увеличивает объем искусственного лесовосстановления, санитарных рубок и уборки неликвидной древесины, возобновляет рубки ухода. Также продолжаются обновление лесопожарной техники и оборудования, строительство новых и ремонт действующих лесопожарных станций.