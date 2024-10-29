Обсуждение идей благоустройства сквера и аллеи пройдет в Коломне

Сквер у «Горизонта» и Каштановую аллею планируют благоустроить в Коломне. Жителей приглашают выразить мнение о том, как должны преобразиться эти объекты.

Общественные обсуждения пройдут в молодежном центре «Горизонт» в Коломне 31 октября. В них могут поучаствовать все желающие.

Работы по благоустройству планируют провести в следующем году. Будущий вид территорий уже обсудили с представителями окружного Общественного совета по паркам.

Так, сквер возле кинотеатра «Горизонт» предлагают наполнить зонами тихого и активного отдыха с фонтанами, качелями и амфитеатром. Одна из идей связана с установкой теннисных столов.

Классический вид территории планируют сохранить у Каштановой аллеи. Проектировщики хотят лишь приукрасить ее дополнительными элементами.

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