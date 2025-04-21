Обсуждение благоустройства сквера на Пионерской улице прошло в Коломне

Встреча с жителями Коломны была посвящена обустройству территории, расположенной возле пересечения улиц Левшина и Савельича. Уже подписан договор с подрядной организацией, которая будет создавать проект реконструкции сквера.

История общественного пространства связана со старинной дворянской усадьбой, построенной еще до революции. Во времена Великой Отечественной войны деревянные строения в приусадебном парке были разрушены. В послевоенные годы в сквере зимой заливали просторный каток, а летом работала танцплощадка. Но постепенно территория пришла в запустение.

Проект реконструкции сквера предполагает обустройство пешеходных дорожек, установку системы освещения и видеобнаблюдения. Местным жителям предложили принять участие в формировании дизайна зоны входа и создании идей тематических площадок — от мест для отдыха и релаксации до развлекательных аттракционов.

Начальник управления градостроительной деятельности администрации Коломны Алексей Резников рассказал, что в сквере есть много зеленых насаждений, но их также предстоит привести в порядок и избавиться от аварийных деревьев.