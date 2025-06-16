Обсуждение благоустройства микрорайона Южный прошло в Балашихе

В микрорайоне Южный городского округа Балашиха состоялась рабочая встреча муниципального депутата Евгения Николаева с местными жителями. Поводом для обсуждения стали актуальные вопросы горожан.

Одной из ключевых тем встречи стало озеленение дворовых территорий. Жители активно интересовались планами по улучшению благоустройства и созданию комфортной среды в микрорайоне. Евгений Николаев подробно рассказал о текущих инициативах и мерах, которые предпринимаются для озеленения общественных пространств.

Еще один важный пункт повестки — строительство многоцелевого центра в центральном сквере микрорайона Южный. Депутат поделился историей проекта, отметив, что администрация Балашихи прилагает максимум усилий для ускорения работ.

Однако, по его словам, процесс затягивается из-за действий инвестора. Николаев подчеркнул, что депутаты внимательно следят за ходом строительства, чтобы обеспечить его соответствие утвержденному проекту и требованиям государственной экспертизы.

Такие встречи с жителями проходят на регулярной основе и служат важной платформой для открытого диалога. Они позволяют не только информировать граждан о текущих инициативах, но и оперативно решать возникающие вопросы, укрепляя связь между администрацией и сообществом.