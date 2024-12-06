Обсуждение бюджета на 2025 год в новом формате прошло в поселке Поварово

Общественные обсуждения бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 прошли в поселке Поварово городского округа Солнечногорск. В следующем году здесь капитально отремонтируют сети водоснабжения, построят новый детский сад, приведут в порядок дороги и многое другое.

Жителям рассказали о доходах и расходах, а также предоставили им возможность предложить свои идеи по распределению средств. Новый формат общения о бюджете стал настоящим прорывом для округа, так как раньше ограничивались лишь публичными слушаниями. В этом году представители администрации проводят выездные встречи в каждом территориальном управлении, рассказывая о планах развития округа и конкретных местностей. Это позволяет жителям понять, какие изменения ожидают их населенные пункты, а властям — скорректировать планы с учетом мнения граждан.

«При формировании бюджета мы обязательно учитываем обратную связь от жителей, которую получаем через обращения, личные встречи и наказы. Без понимания потребностей людей невозможно эффективно управлять и развивать округ. Поэтому мы открываем как можно больше каналов коммуникации, и такие встречи — один из них», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Николай Минаев также сообщил, что бюджет на будущий год будет ориентирован на социальные нужды. В 2024 году построили новый корпус Поваровской школы, а в следующем году начнется ремонт главного здания школы, а также строительство детского сада на 250 мест, для которого уже начали закладывать фундамент.