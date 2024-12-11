Обсуждение бюджета на 2025 год прошло в новом формате в деревне Кривцово

Общественные обсуждения бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов прошли в Кривцовском территориальном управлении. Жителям рассказали, что планируется модернизировать, отремонтировать и благоустроить, а также рассмотрели их предложения.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков подчеркнул, что бюджет ориентирован на социальные нужды. Значительные средства будут направлены на поддержку жителей, развитие коммунальной инфраструктуры и создание комфортной среды для жизни, спорта и образования.

«Социальная сфера всегда остается приоритетом нашего бюджета. На 2025 год запланированы значительные меры поддержки, которые позволят улучшить жизнь наших жителей и обеспечить помощь наиболее уязвимым категориям», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он также рассказал о выполненных работах в населенных пунктах Кривцовского территориального управления. В 2024 году отремонтировали дороги в деревнях Квашнино, Логиново и Никулино, обновили детские площадки в Колтышево и Крицвово, а также обустроили тротуары к детскому саду № 47 и у дома № 11 в Кривцово. Кроме того, проведена очистка прудов в Обухово и Стегачево.