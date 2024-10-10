Обстановку по подаче тепла в Чехове доложили главе округа Михаилу Собакину

В городском округе Чехов ежедневно проводят заседания штаба, на которых обсуждают вопросы обеспечения муниципалитета теплом в осенне-зимний период. Специалисты ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний докладывают главе Чехова Михаилу Собакину текущую обстановку по подаче тепла в округе.

По словам руководителя муниципалитета Михаила Собакина, процесс пуска отопления в многоквартирные дома длительный и трудоемкий.

«По технологии, после пуска тепла магистральные и квартальные сети заполняются водой, затем открываются внутридомовые задвижки, и только после этого управляющие компании приступают к пуско-наладочным работам и регулировке систем отопления в квартирах многоквартирных домов, в том числе проводят проверку стояков и вентилей», — добавил он.

При увеличении давления на некоторых участках тепловой сети возникли утечки. Сейчас их оперативно устраняют восемь специальных бригад.

Также в начале отопительного сезона частно бывает завоздушивание системы. Это затрудняет доступ теплоносителя в квартиры. Работы по развоздушиванию проводят специалисты управляющих компаний.

В случае проблем с отоплением можно обратиться в диспетчерскую «Теплосеть» по телефону: +7 (49-67) 22-26-23, к оператору АДС по номеру: +7 (985) 385-80-28.

При возникновении аварии необходимо позвонить по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы: +7 (910) 101-07-24 или 112. Горячая линия главы городского округа Михаила Собакина: 8-800-200-10-67.

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